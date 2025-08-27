День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:50

В Грузии арестовали счета семи финансирующих беспорядки организаций

Генпрокуратура Грузии: арестованы счета финансировавших беспорядки организаций

Суд в Тбилиси арестовал счета семи некоммерческих организаций, которые финансировали беспорядки в Грузии в 2024 году, передает ТАСС со ссылкой на местную генпрокуратуру. Участники акций за счет НПО покупали противогазы, защитные очки и маски.

Следствие установило, что обеспечение специальными средствами участников акции для насильственных действий против правоохранителей выполнялось координированно, в том числе средствами неправительственных организаций, — сообщили в генпрокуратуре.

Отмечается, что были арестованы счета Института развития свободы информации, Международного общества справедливых выборов и демократии, Фонда гражданского общества и фонда «Защитники демократии». Также суд принял аналогичное решение по НПО «Демократическая инициатива Грузии», «Сафари» и Центр социальной справедливости.

Ранее около восьми тысяч литовцев начали протесты у парламента страны против новой правящей коалиции. Политическое объединение было сформировано из трех партий: Социал-демократической, «Неманской зари», а также Литовского союза крестьян и зеленых.

