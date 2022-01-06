В Госдуме поддержали идею о постоянном размещении миротворцев в Казахстане

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поддержал идею о постоянном нахождении в Казахстане миротворцев ОДКБ. Об этом он заявил РИА Новости. Ранее с подобной инициативой выступил глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Будет такое решение — я его только поприветствую. Безопасность наших стран всё время под угрозой, всё время нас испытывают на прочность», — сказал Калашников.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.