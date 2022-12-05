Ереван передал Баку останки 10 погибших в первой карабахской войне

Фото: president.am

Армения передала Азербайджану останки 10 солдат, которые погибли в ходе первой карабахской войны, сообщает Служба нацбезопасности страны. Помимо этого, в ведомстве сообщили о передаче Баку двух карт, на которых может быть указано нахождение еще четырех тел.

1 декабря текущего года армянская сторона передала азербайджанской стороне кости 10 жертв первой карабахской войны и две карты, где указаны возможные места нахождения четырех тел, — говорится в сообщении.

Служба нацбезопасности Армении подчеркнула, что с 2020 года Азербайджану были выданы тела 140 жертв первой карабахской войны, а также пять карт.

Ранее Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о передаче тел 13 армянских военных Еревану при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста. Солдаты были убиты на границе в ходе боевых действий 13–14 сентября. Тела военных были обнаружены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, следов насилия выявлено не было.

В свою очередь Минобороны Армении подтвердило факт передачи тел 13 погибших азербайджанской стороной.