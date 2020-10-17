В центре Минска силовики задержали десять сторонников оппозиции

https://static.news.ru/photo/430557de-113d-11eb-a70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

В воскресенье, 18 октября, в центре Минска милиция задержала десять сторонников оппозиции, собравшихся для участия в несанкционированном митинге.

Очевидцы сообщили, что по городу курсируют так называемые мобильные группы правоохранителей. Они ездят в тонированных микроавтобусах, останавливаются возле групп людей с красно-белой оппозиционной символикой и проводят выборочные задержания.

Больше всего силовики забрали в участки людей, которые собирались возле станции метро «Партизанская». На данный момент задержаны примерно десять человек, передаёт «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в центре Минска в воскресенье «позиции» для разгона протестующих заняли силовики с установленной спецтехникой.

В столице Белоруссии и в других городах республики уже третий месяц не прекращаются акции протеста. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

Как ранее писал NEWS.ru, в минувшую субботу, 17 октября, правоохранительные органы Белоруссии задержали 58 участников на акциях протеста в разных уголках страны.