В центре Минска из-за протестов закрыто девять станций метро

https://static.news.ru/photo/6168cdca-21a3-11eb-9d01-fa163e074e61_660.jpg Фото: metropoliten.by

В Белоруссии продолжаются протесты против результатов президентских выборов. На воскресенье запланированы очередные акции. В связи с этим в Минске временно закрыты девять станций метро.

8 ноября в 11:10 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты все станции третьей линии, станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига», «Фрунзенская». Поезда следуют без остановки на данных станциях. На станции «Площадь Ленина» закрыт вестибюль 2 (вход со стороны площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются, — говорится в сообщении Минского метрополитена.

Эта мера не является исключительной. Подобное не раз происходило в ряде стран во время массовых шествий на улицах. Так, прошлой осенью закрывались станции метро в центре Лондона во время многотысячного митинга против Brexit.

В республике сегодня должны состояться акции протеста в нескольких городах. В частности, в Минске оппозиция планирует провести «Марш народовластия». К местам скопления людей стягиваются силовики. Центральные площади огорожены и оцеплены, в центре города расположилась спецтехника, военная техника и транспорт для перевоза личного состава силовых структур.

Белорусы протестуют против победы на выборах в августе Александра Лукашенко, которая, как они считают, была незаконной. Они уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на самом деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что проблемы с мобильным Интернетом заметили жители Минска перед несанкционированным шествием оппозиционеров. Перебои с передачей данных начались у крупнейших операторов связи Белоруссии.