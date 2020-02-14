https://static.news.ru/photo/2c0d924a-4fb8-11ea-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Пострадавшими в ходе массовых беспорядков в Кордайском районе Казахстана стали 185 человек. Об этом сообщил руководитель Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

По данным областного штаба, пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, 778 пострадавшим семьям оказана помощь, им раздали более 57 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. В здании администрации Сортобинского сельского округа власти организовали мобильный центр обслуживания населения, где граждане могут восстановить свои утраченные документы.

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на субботу, 8 февраля. Как сообщал NEWS.ru, к ситуации мог привести дорожный конфликт. Начавшаяся в селе Масанчи драка продолжилась в населённых пунктах Аухатты и Булан-Батыр. В столкновениях погибли 10 человек, 47 жителей области были задержаны за участие в массовых беспорядках. Бердибек Сапарбаев возглавил правительственную комиссию по расследованию происшествия.