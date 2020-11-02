В Белоруссии заявили об отсутствии долгов за газ перед Россией

https://static.news.ru/photo/e642bd12-1d43-11eb-819d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Белоруссия не имеет задолженности за газ перед Россией, заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

Расчёты за потреблённый газ завершены, у нас задолженности перед Российской Федерацией нет. Сейчас мы хотели бы выйти в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году, рассчитываем, что она будет для нас привлекательной, — подчеркнул он.

Также в настоящий момент Минск работает над переориентацией своих грузов с балтийских портов на российские и ждёт от Москвы выгодных предложений. Власти ведут коммерческую проработку этого вопроса.

Всё-таки расстояние до российских портов намного больше, чем до прибалтийских. Поэтому мы считаем, чтобы не пострадала экономика белорусских предприятий, в том числе хотим получить от наших российских партнёров определённые выгодные для нас ценовые условия, — добавил он.

По его словам, основной объём нефти в 2021 году Белоруссия поставит из России через трубопроводы, однако будут использоваться и альтернативные методы поставок.

Никаких проблем с объёмами поставок [нефти] у нас нет, — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее NEWS.ru писал, что в декабре Москва и Минск планируют окончательно согласовать и подписать балансы взаимной поставки сельскохозяйственной продукции на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.