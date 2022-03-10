В Белоруссии задержали мужчин, планировавших уничтожить военную технику РФ

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о приготовлении к акту терроризма против двоих граждан республики. Как сообщается на сайте ведомства, они планировали уничтожить военную технику России при её передвижении по территории Мозырского района и заготовили для этого зажигательные смеси.

В преступлении против общественной безопасности подозреваются двое жителей Мозыря в возрасте 34 и 44 лет, — сообщили в СК Белоруссии.

По информации следствия, в ходе обысков в гаражах, квартирах и автомобилях фигурантов изъяты 10 «коктейлей Молотова», ингредиенты для изготовления зажигательной смеси, стеклянные бутылки, бейсбольные биты и пневматический пистолет. Мужчины проверяются на причастность к другим преступлениям.

Ранее Министерство государственной безопасности ЛНР опубликовало кадры задержания в Луганске двух агентов Главного управления разведки (ГУР) Украины. По данным ведомства, они планировали теракты в Донбассе и России, в частности в Ростовской области.

Агенты были задержаны при перевозке оружия и боеприпасов. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что после перехода Станицы Луганская под контроль ЛНР они получили задание выдвинуться из республики и прибыть в российский город Новошахтинск. Там они должны были получить дальнейшие инструкции. По словам задержанных, целью прибытия в указанный населённый пункт была отработка задания по совершению диверсионно-террористического акта на объектах критической инфраструктуры.