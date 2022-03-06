МГБ ЛНР показало кадры задержания планировавших теракты двух агентов ГУР

Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР опубликовало кадры задержания в Луганске двух агентов Главного управления разведки (ГУР) Украины. По данным ведомства, агенты планировали теракты в Донбассе и России, в частности в Ростовской области. В настоящее время они дают признательные показания.

6 марта текущего года Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержаны двое агентов главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации, — говорится в сообщении МГБ ЛНР.

Агенты были задержаны при перевозке оружия и боеприпасов. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что после перехода Станицы Луганская под контроль ЛНР они получили задание выдвинуться из республики и прибыть в российский город Новошахтинск. Там они должны были получить дальнейшие инструкции.

По словам задержанных, они предполагают, что целью прибытия в указанный населённый пункт была отработка задания по совершению диверсионно-террористического акта на объектах критической инфраструктуры.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее сообщил, что Крым и Донбасс могли быть атакованы Вооружёнными силами Украины 8 марта 2022 года. Кроме того, он отметил, что во время одной из операций была обнаружена маркированная карта Крыма с разведданными.