В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Черечня

https://static.news.ru/photo/3944fc38-d888-11ea-9003-fa163e074e61_660.jpg Николай Лысенков Фото: СТОЛБЦЫ ДЛЯ ЖИЗНИ/youtube.com

В Белоруссии на Столбцовском избирательном участке задержали Николая Лысенкова — начальника предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня.

Его милиция забрала с избирательного участка Столбцовского избирательного округа, где Николай был наблюдателем. По-моему, ему сейчас инкриминируют <...> «Организацию несанкционированного массового мероприятия», но я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся, — передаёт слова Черечня TYT.BY.

Официальный канал Черечня опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись, на которой видно, как к Лысенкову подходит сотрудник полиции и говорит, что тот должен проехать в отделение для проведения проверки.

Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Ранее NEWS.ru писал, что по итогам трёх дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 22,47%.