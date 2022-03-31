В Белоруссии впервые выявлен штамм «стелс-омикрон»

В Белоруссии впервые выявили новую разновидность COVID-19, получившую название «стелс-омикрон», сообщил Минздрав республики в своём Telegram-канале. Число заболевших новым штаммом не уточняется. В ведомстве отметили, что тяжесть течения нового варианта коронавируса не отличается от «омикрона».

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно проводятся молекулярно-эпидемиологические исследования вируса SARS-CoV-2. <...> Результаты секвенирования образцов позволили выявить набор мутаций в геноме вируса, характерных для варианта ВА.2 — «стелс-омикрон», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что у большинства пациентов отмечается лёгкое течение инфекции. По данным Минздрава, при «стелс-омикроне» характерны такие симптомы, как потеря обоняния, выраженные боли в горле, головная боль и желудочно-кишечные расстройства. При этом тяжесть течения заболевания не отличается от «омикрона».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что «стелс-омикрон» вскоре может стать преобладающим штаммом. Он обладает ещё большей скоростью распространения, чем первоначальный вариант.

«Стелс-омикрон» был обнаружен в январе 2022 года в Швеции. В настоящее время новая разновидность COVID-19 получила широкое распространение в Дании, но очаги стали появляться уже и в России. Новая мутация произошла в белке ORF3a, который вызывает воспалительные реакции в клетках и отвечает за выход вируса из клетки и его распространение. В то же время, как пояснил научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев, опасна не сама мутация, а свойства «омикрона» как такового, позволяющие ему обходить антитела на предыдущие штаммы и активнее мутировать.