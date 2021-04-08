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В Белоруссии возбудили дело по факту геноцида населения в годы войны

10:37, 09 апреля 2021 13
«Кладбище деревень» в мемориальном комплексе «Хатынь» «Кладбище деревень» в мемориальном комплексе «Хатынь» Фото: khatyn.by

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело по факту геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси, — подчеркнул он.

По его словам, белорусские власти надеются на помощь России в расследования данного дела, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Польша выслала из страны двух консулов Белоруссии, заявили представители Варшавы 12 марта. Перед этим Минск выдворил руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Ранее белорусские власти предписали консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны. Формальным поводом стало его присутствие на неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат». Так называют участников антисоветских и антикоммунистических подпольных польских организаций, которые существовали на поздних этапах Второй мировой войны, а также после её завершения. В ответ на такие «враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии» Варшава в качестве ответной меры выслала белорусского дипломата.

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