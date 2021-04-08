В Белоруссии возбудили дело по факту геноцида населения в годы войны

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Мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы не допустить силовой операции Киева на юго-востоке Украины, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, необходимо использовать все возможные способы.

Он отметил, что все действия России направлены именно на это. В частности, президент РФ Владимир Путин старается донести эту мысль до коллег по «нормандскому формату». Косачев также напомнил о работе...