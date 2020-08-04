В Белоруссии рассказали о военных сборах на границе с Россией

https://static.news.ru/photo/27461e72-d635-11ea-837a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/facebook.com

Официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик заявила, что военные сборы, которые начнутся под Витебском 11 августа, являются плановыми. Этот регион граничит с Россией.

Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в вооружённых силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа, — заявила она ТАСС.

Отношения Москвы и Минска ухудшились после задержания 33 россиян, которые, как считают белорусские спецслужбы, являются наёмниками из ЧВК Вагнера. Власти страны считают, что они прибыли в республику для дестабилизации обстановки перед выборами. Эта президентская компания уже ознаменовались чредой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко. Он выдвигается уже на шестой срок. День голосования назначен на 9 августа.

По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска, писал NEWS.ru.