В Белоруссии началась внезапная проверка вооружённых сил

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Минобороны Белоруссии начало внеплановую проверку сил реагирования, сообщается в Telegram-канале ведомства республики. Как отметили в военном ведомстве, цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

В вооружённых силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования <...>, воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач, — говорится в сообщении.

Уточняется, что состав сил, которые привлечены к проверке, «будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе».

Проверка носит комплексный характер. Пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей, — говорится в публикации.

В ведомстве также указали, что подобные мероприятия являются одной из «наиболее эффективных форм обучения войск», при этом в них нет никакой угрозы для европейского сообщества и соседних стран.

Министерство также предупредило о возможных затруднениях на дорогах общего пользования в связи с тем, что планируется перемещение «значительного количества военной техники».

Ранее стало известно, что в Польше с 1 мая пройдут военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием военнослужащих НАТО и стран-партнёров. Манёвры, которые будут проходить до 27 мая, не нацелены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе.