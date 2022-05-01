В Минобороны Польши сообщили о начале учений с участием солдат НАТО

Вооружённые силы Польши / Фото Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше с 1 мая стартуют военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием военнослужащих НАТО и стран-партнёров, сообщила пресс-служба польского Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что манёвры, которые будут проходить до 27 мая, не нацелены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе.

В учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 тысяч солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники на территории Польши, — указывается в сообщении.

Минобороны Польши назвало главной целью учений повышение готовности и улучшение взаимодействия между союзниками и партнёрами НАТО и США.

Defender Europe 2022 являются доказательством непоколебимой приверженности США и НАТО и ярким примером наших совместных возможностей. Они показывают, что союзники и партнёры по НАТО вместе сильнее, — добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны Польши анонсировало масштабные военные учения в стране. Они продлятся с 1 мая и до конца месяца. В связи с манёврами на севере и востоке страны будет наблюдаться интенсивное движение колонн с техникой.