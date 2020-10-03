В Баку сообщили о жертвах обстрелов азербайджанских городов

https://static.news.ru/photo/0f8471cc-061d-11eb-b96e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Вооружённые силы Армении обстреляли города Тертер и Горадиз в Физулинском районе, а также город Гянджа. Есть жертвы и пострадавшие, заявил помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Целью Армении является мирное население. Они хотят добиться максимальных потерь среди гражданского населения Азербайджана, — цитирует «Интерфакс» Гаджиева.

Как писал NEWS.ru, вооружённые силы Азербайджана подняли над освобождённым в Нагорном Карабахе селом Суговушан (Мадагиз) государственный флаг республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что после установления контроля над селом Мадагиз этому населённому пункту будет возвращено его историческое название Суговушан.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.