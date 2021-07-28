В Баку заявили о нарушении Ереваном соглашения о прекращении огня

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении соглашения о прекращении огня на границе, достигнутого при посредничестве российских миротворцев.
В Баку
В направлении наших позиций было закинуто 10–12 единиц ручной гранаты Ф-1, — добавили в Минобороны Азербайджана.
Ранее стало известно, что Вашингтон призывает Азербайджан и Армению как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которыми являются Россия, США и Франция. Об этом в ночь на 29 июля заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.