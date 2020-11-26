В Баку предложили отозвать Францию из Минской группы ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/b7d1447a-2fc8-11eb-9a5c-fa163e074e61_660.jpg Национальное собрание Азербайджана (миллимеджлис) Фото: wikimedia.org

Парламентарии Азербайджана предложили правительству страны добиться исключения Франции из списка сопредседателей Минской группы.

Такое предложение содержится в принятом 26 ноября заявлении парламента страны (миллимеджлиса).

Миллимеджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции, которая своей позицией и заявлениями в последние дни поставила под сомнение собственную нейтральность, из сопредседателей Минской группы, — цитирует ТАСС текст заявления.

Подобное заявление было принято на фоне одобренной сенатом Франции резолюции, предлагающей французскому руководству признать независимость Нагорного Карабаха.

Ранее NEWS.ru писал, что парламент Армении начал обсуждать вопрос отмены военного положения в стране.

Отмена военного положения, введённого в стране с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, позволит оппозиции инициировать процесс отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна и беспрепятственно проводить акции протеста, начавшиеся в стране после заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.