В Баку пообещали уничтожить все орудия армянских ВС, бьющие по гражданским

https://static.news.ru/photo/97e06a62-0dfc-11eb-bc85-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Минобороны Азербайджана пообещало, что все орудия армянских вооружённых сил, бьющие по гражданским объектам на азербайджанской территории, будут уничтожены.

Министерство обороны Армении признало, что уничтоженные огнём оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) стояли на боевом дежурстве на не имеющей гражданских объектов и инфраструктуры территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана и были в состоянии готовности к применению. Эти ОТРК были нацелены на гражданские объекты и инфраструктуру на территории Азербайджана. Утверждения Министерства обороны Армении о том, что населённые пункты Азербайджана не были обстреляны с территории Армении, являются явной ложью, — приводит ТАСС заявление Минобороны Азербайджана.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанские ВС нанесли удар по ракетным установкам в приграничных районах Армении, нацеленным на гражданские объекты на территории Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.