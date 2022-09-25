В Баку подтвердили намерение интегрировать граждан армянского происхождения МИД Азербайджана: Баку намерен интегрировать граждан армянского происхождения

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку намерен интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь азербайджанского общества. Конституция республики является хорошей основой для этого, отметил он в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Азербайджан полон решимости интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь нашего общества и гарантировать им те же права и свободы [что и остальным гражданам], вне зависимости от этнического происхождения, вероисповедания или других аспектов. Конституция Азербайджанской Республики представляет хорошую основу для этого, — подчеркнул Байрамов.

Он добавил, что Ереван последние 30 лет переходит к провокациям, чтобы отказаться от ответственности, всякий раз, когда возможен прорыв. Он призвал власти Армении не закрывать «еще одно окно возможности для достижения мира и безопасности в регионе».

Баку подтверждает готовность перейти к практической работе над мирным договором, сказал министр иностранных дел Азербайджана. Он выразил надежду, что в Ереване также согласятся на соответствующие шаги.

Пришло время, чтобы оба наши народа полностью и с открытым сердцем начали участвовать в постконфликтном процессе, — заключил Байрамов.

Ранее стало известно, что Баку всегда открыт к мирным инициативам и по-прежнему привержен диалогу с Арменией и подписанию мирного договора, заявил 22 сентября Джейхун Байрамов. Он подчеркнул, что в последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступала именно его страна. Баку готов к заключению мирного договора, и это было высоко оценено Вашингтоном, добавил министр.