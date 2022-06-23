В Баку надеются на усилия Москвы по установлению мира на Южном Кавказе Алиев: в Баку надеются на усилия Москвы по установлению мира на Южном Кавказе

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Ильхам Алиев

Баку надеется на активные действия со стороны Москвы по установлению мира на Южном Кавказе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает «Интерфакс Азербайджан». В свою очередь Лавров заявил, что Москва готова оказать содействие в уточнении общей границы между странами.

Думаю, что в рамках нашей концепции можно будет сделать много практических шагов по нормализации ситуации в целом. Мы, конечно, надеемся на активные усилия Российской Федерации по установлению прочного мира на Кавказе, — сказал глава Азербайджана.

В ходе встречи между Лавровым и Алиевым российский министр заявил, что Москва готова содействовать работе Баку и Еревана по утoчнению общей границы, имеет конкретные предложeния на этот счет. Он также пообещал добиваться разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, отметив прогресс в этом направлении.

3 июня прошло заседание рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджана и Армении. Состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении.