В Баку готовы предоставить армянам культурную автономию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/96f15c30-24e3-11eb-bb48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Баку готовы выделить армянскому населению культурную автономию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

Никакого статус-кво нет на сегодня. Это может быть культурная автономия для армянского населения, которое там живёт, — заявил посол во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Все азербайджанцы, которые в свое время были вынуждены покинуть свои дома в Карабахе, будут туда возвращаться, подчеркнул посол.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее также заявил, что власти страны в будущем могут предоставить проживающим в Нагорном Карабахе армянам муниципальное самоуправление или культурную автономию.

Лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Также в зону конфликта в соответствии с соглашением введён российский миротворческий контингент.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.