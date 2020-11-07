Баку может предоставить армянам в Карабахе муниципальное самоуправление

https://static.news.ru/photo/319e2878-2271-11eb-8bfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны в будущем могут предоставить проживающим в Нагорном Карабахе армянам муниципальное самоуправление или культурную автономию.

Наша позиция заключается в том, что должен быть определённый уровень самоуправления, такой как муниципальное управление или культурная автономия для армян. Однако мы не зашли так далеко [в переговорах], — цитирует Алиева «Азертадж».

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанский лидер ждёт от Еревана гарантий по выводу войск Армении из региона. Он отметил, что Баку готов прекратить боевые действия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.