В Азербайджане у двух граждан изъяли 55 кг наркотиков

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана изъяла у двух граждан страны около 55 кг наркотиков, ввезённых из Ирана.
Об этом
Силовики считают, что мужчины имели умысел на сбыт наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Гумбатова и Алиева привлекли к следствию в качестве обвиняемых, суд отправил их под арест.
Ранее NEWS.ru писал о задержании 90-летнй женщины в Челябинской области. Пенсионерку подозревают в создании преступной группировки по торговле наркотиками. Следователи считают, что в Миассе у женщины в подчинении была сеть наркокурьеров, сбывающих запрещённые вещества через тайники.
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