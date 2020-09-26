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В Азербайджане у двух граждан изъяли 55 кг наркотиков

16:21, 26 сентября 2020
Фото: pixabay.com

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана изъяла у двух граждан страны около 55 кг наркотиков, ввезённых из Ирана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СГБ. В ведомстве назвали имена мужчин, у которых изъяли наркотические вещества — Вугар Гумбатов и Эльнур Алиев. У них было 19,7 кг героина, 10,1 кг опиума, 3,8 кг марихуаны, 104 грамма метадона, 20 кг метамфетамина и 75 граммов прегабалина.

Силовики считают, что мужчины имели умысел на сбыт наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Гумбатова и Алиева привлекли к следствию в качестве обвиняемых, суд отправил их под арест.

Ранее NEWS.ru писал о задержании 90-летнй женщины в Челябинской области. Пенсионерку подозревают в создании преступной группировки по торговле наркотиками. Следователи считают, что в Миассе у женщины в подчинении была сеть наркокурьеров, сбывающих запрещённые вещества через тайники.

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