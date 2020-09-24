90-летняя женщина организовала сеть наркоторговцев под Челябинском

https://static.news.ru/photo/3e28aa7c-ff0e-11ea-9000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В Челябинской области полиция задержала 90-летнюю пенсионеру за создание наркосети. Если вина женщины будет доказана, остаток жизни ей предстоит провести за решёткой.

Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, бабушку задержали 23 сентября. В Миассе у ней была целая сеть наркоторговцев. Она прекрасно отдавала себе отчёт в том, чем занималась.

Бабушка только прикидывается ягнёнком. На самом деле у неё была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков, — рассказал источник.

Благодаря задержанию одного из таких «бегунков» в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители и вышли на пенсионерку. Кроме того, при задержании у женщины было изъято 13 граммов героина. Обнаружить наркотическое вещество удалось не сразу. Оказалось, что героин у неё был спрятан в трусах. В полиции отметили, что случайно спрятать его в нижнее бельё женщина не могла.

Задержанной предъявлено обвинение по статье УК за сбыт наркотиков в крупном размере. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Несмотря на тяжесть обвинения её, скорее всего, отправят под домашний арест.

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