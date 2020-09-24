90-летняя женщина организовала сеть наркоторговцев под Челябинском

В Челябинской области полиция задержала 90-летнюю пенсионеру за создание наркосети. Если вина женщины будет доказана, остаток жизни ей предстоит провести за решёткой.
Как
Бабушка только прикидывается ягнёнком. На самом деле у неё была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков, — рассказал источник.
Благодаря задержанию одного из таких «бегунков» в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители и вышли на пенсионерку. Кроме того, при задержании у женщины было изъято 13 граммов героина. Обнаружить наркотическое вещество удалось не сразу. Оказалось, что героин у неё был спрятан в трусах. В полиции отметили, что случайно спрятать его в нижнее бельё женщина не могла.
Задержанной предъявлено обвинение по статье УК за сбыт наркотиков в крупном размере. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Несмотря на тяжесть обвинения её, скорее всего, отправят под домашний арест.
Ранее NEWS.ru писал, что основатель известного в Екатеринбурге паблика «ДПС онлайн!» в соцсети «ВКонтакте» Данил Каличонок может отправиться в колонию на 20 лет. 31-летнего блогера и бизнесмена обвиняют в торговле наркотиками.
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