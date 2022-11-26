В Астане начались протесты после переизбрания Токаева на пост президента

Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

В Астане начались протесты после переизбрания Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана, сообщает «БАСЕ». По информации Telegram-канала, в столице республики начались жесткие задержания, местные власти отключили интернет, спустя час доступ к Сети появился. Акции протеста попали на видео.

Жесткие задержания в Астане, люди не могут дозвониться до близких и узнать, где они находятся и что происходит, — сказано в публикации.

Позже, по информации ТАСС, государственная техническая служба Казахстана объяснила перебои с интернетом «аварией на оборудовании электроснабжения».

Как пишет интернет-журнал Vlast, митингующие — сторонники казахстанского предпринимателя Марата. Они вышли на митинг у одного из местных ТЦ, направившись в сторону центра Астаны.

Ранее сообщалось, что Токаев после победы на внеочередных выборах президента Казахстана принял присягу. Переизбранный глава государства вступил в должность. Церемония прошла во Дворце Независимости в Астане. На выборах Токаев получил 81,31% голосов. Явка составила 69,44%. Голосование состоялось 20 ноября.

После вступления на пост президента Токаев рассказал, что сотрудничество с Россией, Китаем и странами Центральной Азии входит в число основных приоритетов внешней политики Казахстана. Он подчеркнул, что государство продолжит осуществлять сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Действия правительства будут направлены на защиту национальных интересов, заметил политик.