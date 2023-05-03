В Армении заявили об отказе от территориальных претензий Пашинян: Армения должна отказаться от территориальных притязаний ради сохранения государственности

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения должна отказаться от территориальных претензий к соседним странам, заявил глава правительства республики Никол Пашинян на заседании парламента, которое транслировалось в YouTube. По его словам, на такой шаг необходимо пойти ради сохранения государственности.

Армения должна заявить, что у нее не только нет территориальных притязаний, но и не будет. Это единственный принцип, который даст нам шанс иметь государство. В противном случае со всех четырех сторон сделают все, чтобы мы прекратили свое существование как государство, — сказал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в комментариях к проектам мирного договора, которые Баку направил Еревану, армянская сторона продолжает высказывать территориальные претензии. Он подчеркнул, что любая попытка включить «так называемую Нагорно-Карабахскую Республику, которая не существует, в текст мирного договора контрпродуктивна».

Азербайджанский лидер добавил, что при отсутствии со стороны Еревана конструктивного подхода, мира и взаимодействия между республиками не будет. Он выразил надежду на то, что переговоры глав МИД республик в США принесут, «если не результаты, то хотя бы видимый прогресс».