В Армении высказались о территориальной целостности Азербайджана Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван признает территориальную целостность Азербайджана

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Армен Григорян

Ереван признает территориальную целостность Азербайджана, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. В интервью агентству Armenpress он подчеркнул, что армянское правительство не может не признать территориальной целостности азербайджанского государства по законодательству. Григорян напомнил, что власти Армении неоднократно говорили о нерушимости границ двух государств, о чем свидетельствует договор об образовании СНГ, ратифицированный в 1991 году, отметил политик.

Армения признает территориальную целостность Азербайджана хотя бы в силу того, что это часть нашего законодательства. Мы неоднократно говорили, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и нерушимость границ друг друга договором об образовании СНГ, подписанным и впоследствии ратифицированным в 1991 году, — заявил Григорян.

Он также указал на то, что Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану.

Ранее Григорян сообщил, что второе заседание комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и повышению уровня ее безопасности запланировано на вторую половину августа. Он отметил, что Ереван был готов к повторной встрече с азербайджанскими делегатами и в июле, и в июне. На вопрос журналиста о том, готова ли Армения подписать мирный договор с Азербайджаном, политик ответил, что Ереван «движется в этом направлении».