В Алма-Ате 8 января продолжилась стрельба

Звуки стрельбы слышны в Алма-Ате утром 8 января. В бывшей столице республики продолжается антитеррористическая операция, сообщает агентство Sputnik Казахстан в Telegram.
Утро 8 января в Алматы — в центре продолжается стрельба. Антитеррористическая операция в городе продолжается, — отмечается в сообщении.
Агентство указывает, что жители города помогают силовикам выявлять подозрительные группы людей. Боевики стараются прятаться в парках и скверах. Работу полиции осложняет густой туман, опустившийся на город.
Ранее стало известно, что в ходе беспорядков на Алма-Ату произошло нападение не менее 20 тысяч террористов. При этом они организовали шесть волн атак. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомат Токаев. По его словам, бандиты и террористы были хорошо обучены, командование осуществлялось из специального центра.