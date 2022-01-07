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В Алма-Ате 8 января продолжилась стрельба

06:22, 08 января 2022
В Алма-Ате 8 января продолжилась стрельба Фото: t.me/kazfreee/Global Look Press
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Звуки стрельбы слышны в Алма-Ате утром 8 января. В бывшей столице республики продолжается антитеррористическая операция, сообщает агентство Sputnik Казахстан в Telegram.

Утро 8 января в Алматы — в центре продолжается стрельба. Антитеррористическая операция в городе продолжается, — отмечается в сообщении.

Агентство указывает, что жители города помогают силовикам выявлять подозрительные группы людей. Боевики стараются прятаться в парках и скверах. Работу полиции осложняет густой туман, опустившийся на город.

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков на Алма-Ату произошло нападение не менее 20 тысяч террористов. При этом они организовали шесть волн атак. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомат Токаев. По его словам, бандиты и террористы были хорошо обучены, командование осуществлялось из специального центра.

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