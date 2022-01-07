В Алма-Ате 8 января продолжилась стрельба

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В столице Казахстана, городе Нур-Султан, возобновлён доступ к проводному интернету. Связь восстановили в субботу, 8 января. Доступ к мобильному интернету всё еще отсутствует. Об этом сообщает ТАСС.

Выход в интернет был заблокирован в городе в пятницу, 7 января, около 12 часов по местному времени (9:00 по Москве). При этом мобильная связь функционировала достаточно стабильно. Массовые протесты начались...