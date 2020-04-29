Режим обязательной самоизоляции действует на Украине уже почти два месяца — с начала марта, но число инфицированных ежедневно и неуклонно увеличивается. На заседании кабмина существующий режим был продлен до 11 мая, при этом пик заболеваемости ожидают 3-8 мая. За последнее время кроме числа заболевших изменилась и риторика официального Киева в отношении пандемии и перспектив окончания вызванного COVID-19 кризиса.

Статистика

Несмотря на продолжающийся рост числа заболевших в стране, время от времени наблюдается уменьшение числа новых случаев по сравнению с предыдущим днём. По числу подтвержденных случаев заболевания лидирует Черновицкая область, сразу за ней следует город Киев. И если сложившаяся в столице ситуация вопросов не вызывает (в многомиллионном мегаполисе распространение вируса всегда происходит быстрее), то причины существующего на юго-западе страны положения дел не так очевидны.

Черновицкая область граничит с Румынией и Молдавией, где до начала пандемии и объявления карантина жило немалое число украинских «заробитчан». В конце марта в рамках эвакуации из-за коронавируса в страну вернулись почти 83 тысячи человек, среди них могли быть и инфицированные. Как правило в Молдавию и Румынию уезжают как раз жители приграничных областей, именно их возвращение и не прохождение двухнедельного карантина могло привести к таким результатам. Специалисты также полагают , что всплеск заболеваемости может быть связан с массовым посещением жителями области церквей на Вербное воскресенье.

Pavlo Gonchar /Global Look Press

Позиция властей

Владимир Зеленский, и без того питающий слабость к видео-формату, в период карантина стал записывать видеообращения к гражданам еженедельно. В них президент, как правило, сообщает об успехах и неудачах страны в борьбе с эпидемией, просит украинцев оставаться дома и даёт стандартные рекомендации о необходимости соблюдения дистанции и частого мытья рук.

Кроме президента, о пандемии говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване, — заявил он спустя неделю после того, как кабмин промежуточно продлил карантин до 24 апреля.

Такой подход украинцы восприняли позитивно, поскольку, как показывали опросы , только у 6,3% жителей страны сбережений хватило бы на полгода жизни в условиях жестокого карантина, у 57% они закончились бы через четыре недели. Однако ситуация сложилась таким образом, что 24 апреля Шмыгаль вынужден был объявить о продлении карантина еще на несколько недель — «как минимум» до 11 мая. Он также резюмировал, что «система здравоохранения сейчас загружена больными коронавирусом менее чем на 10%», а это значит, что Украина идёт по так называемому позитивному сценарию.

Положительный резонанс имело предложение переболевшего коронавирусом народного депутата Сергея Шахова. На заседании Верховной рады он призвал ослабить карантин для тех, у кого были обнаружены антитела к СOVID-19, — таким гражданам, по его мнению, пора разрешить вернуться к нормальной жизни.

Maksym Polishchuk /Global Look Press

Влияние пандемии на экономику

Сегодня основные экспортоориентированные отрасли украинской экономики продолжают работать на полную мощность. По заверениям Шмыгаля, «реальный сектор экономики от аграрного направления до направления промышленного производства, критическая инфраструктура сегодня работают и продолжают выполнять свои задачи», как и 70% населения. При этом остаются закрытыми бары, рестораны, отменены массовые культурные мероприятия, частично остановлен транспорт.

По мнению экспертов , только за 30 дней карантина экономика Украины потеряла около 250 млрд грн в выпуске товарной продукции, услуг и работ и около 115 млрд грн ВВП (эквивалент 4 млрд евро). При продлении карантина потери ВВП оценивают в 17% в год, а рост безработицы — в 35%.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что на работу не смогут вернуться не только сотрудники общепитов, магазинов, отелей и салонов красоты, но и те, кто трудился за рубежом — в Европе, России и США. Границы, скорее всего, будут оставаться на замке ещё долгое время, а это значит, что более 80 тыс. вернувшихся «заробитчан» (и это только официальные данные) останутся в стране без возможности зарабатывать на содержание семей. Это, безусловно, только усугубит наступающий кризис.

Согласно недавно принятому плану , Украина начнёт выходить из карантина поэтапно. Смягчать меры начнут в том случае, если на протяжении 10 дней процент выявленных случаев заболевания не изменится или будет колебаться в пределах 5%, а также если украинские больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем на 50%.

На первом этапе заработают непродовольственные магазины и организации, оказывающие бытовые услуги; будут частично сняты ограничения с транспорта; будут созданы 500 тысяч рабочих мест и будет организована кредитная поддержка малого и среднего бизнеса. И уже в отношении этого плана властей возникают некоторые вопросы — где правительство планирует найти полмиллиона рабочих мест, пока практически вся сфера услуг будет простаивать; почему кредитная поддержка малого и среднего бизнеса будет организована только на этом этапе?

Несмотря на то, что страна пошла по так называемому позитивному сценарию, а эпидемия здесь развивается не так стремительно, как это происходило, например, в Италии и США, экономически непростое время всё ещё впереди. Как и многие другие страны, Украина боится безработицы и связанного с ней обострения ситуации, но именно здесь наступающий кризис может оказаться более серьёзным, чем в некоторых других государствах. И это связано, помимо всего прочего, с вынужденной остановкой всей трудовой эмиграции, занимающей особое место в экономике Украины.

Автор — программный координатор, редактор сайта Российского совета по международным делам Ольга Пылова