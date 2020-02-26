https://static.news.ru/photo/5e5063d6-58d7-11ea-aac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Лидер украинской комсомольской организации Михаил Кононович заявил, что страна не потеряла бы Крым, если не стала бы ограничивать русский язык.

Кононович поспорил на телеканале «Магнолия» с народным депутатом Игорем Мирошниченко, который назвал Украину «моноязычным и мононациональным государством», в котором не следует предоставлять особый статус русскому и венгерскому языкам.

Не нужно нагнетать, и тогда всё бы было нормально — и Крым был бы украинским, и Донбасс, — отметил Кононович.

Мирошниченко в ответ рекомендовал спецслужбам Украины проверить высказывания оппонента, который также заявил, что «чем больше киевские власти будут ущемлять права русскоговорящих, тем меньше территорий у Украины будет оставаться».

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Зеленский признал невозможность скорого возврата полуострова Украине и предложил отмечать «День крымского сопротивления российской оккупации» каждое 26 февраля.