Украинский депутат записал новогоднее поздравление на фоне экрана с Путиным

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Украинский депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Градинар записал новогоднее обращение на фоне экрана с российским президентом Владимиром Путиным и выложил на свою страницу в Facebook.

С наступающим, друзья. Всем нам мира и благополучия, — оставил запись под фото Градинар.

Другой депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Илья Кива, заявил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента РФ Владимира Путина. Популярность российского президента на Украине растёт, отметил политик.

Украинские телеканалы «Прямой» и «5 канал» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента страны Петра Порошенко. Поздравление с Новым годом действующего президента страны Владимира Зеленского пустили в эфир уже после полуночи.

Примечательно, что в 2018 году канал «1+1» показал вместо Порошенко Зеленского, который рассказал о планах стать президентом.