Украинский чиновник объяснил реакцию Зеленского на захват заложников

https://static.news.ru/photo/ce3bd618-d4d7-11ea-abea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский выполнил требования захватчика автобуса с людьми в Луцке из-за «нетрадиционности» государства.

В беседе с порталом «Страна.ua» Подоляк заметил , что под «нетрадиционностью» понимает высокий уровень централизации во властной системе страны. По словам чиновника, на Украине всё упирается в фигуру главы государства.

У нас любое маленькое происшествие — пусть Зеленский решит проблему. Вот он и решил, — резюмировал Подоляк.

Захват заложников произошёл утром 21 июля на Театральной площади Луцка. В 09:26 захватчик сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Злоумышленник требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.

Президенту страны Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Захватчик хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

Служба безопасности Украины квалифицировала действия захватчика как теракт, а МВД завело ещё одно уголовное дело по трём статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием.

Как писал NEWS.ru, задержанный за захват заложников, которого зовут Максим Кривош, объявил голодовку в СИЗО из-за плохих условий содержания.