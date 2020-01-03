https://static.news.ru/photo/bf46fbe0-2e58-11ea-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Украинские силовики в пятницу, 3 января, обстреляли населённые пункты в Донбассе, пытаясь обострить обстановку и спровоцировать противника на ответные меры.

С таким заявлением выступил сотрудник Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики, передаёт РИА Новости. В частности, представитель ДНР обвинил украинских военных в обстреле из пулемётов и гранатомётов населённых пунктов Зайцево и Старомихайловка.

Эти факты, по словам сотрудника Народной милиции, свидетельствуют о намерении спровоцировать военнослужащих ДНР на ответный огонь, чтобы Украина смогла уличить их в ведении боевых действий в новогодний и рождественский период.

Как сообщал NEWS.ru, ранее украинских военных в подготовке провокации обвинили представители ЛНР.