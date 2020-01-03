Украинские силовики в пятницу, 3 января, обстреляли населённые пункты в Донбассе, пытаясь обострить обстановку и спровоцировать противника на ответные меры.
С таким заявлением выступил сотрудник Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики,
Эти факты, по словам сотрудника Народной милиции, свидетельствуют о намерении спровоцировать военнослужащих ДНР на ответный огонь, чтобы Украина смогла уличить их в ведении боевых действий в новогодний и рождественский период.
Как сообщал NEWS.ru, ранее украинских военных в подготовке провокации обвинили представители ЛНР.
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