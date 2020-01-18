https://static.news.ru/photo/ecc91c6c-3a1d-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Украинский авиазавод «Антонов» испытывает проблемы с производством самолётов и рискует сорвать выполнение контрактов с зарубежными заказчиками из-за отказа сотрудничать с российскими поставщиками.

Проблеме «Антонова» посвящён материал в киевском издании «День». Автор публикации напоминает, что продукция завода в значительной мере зависела от российских комплектующих. После введения Киевом санкций против Москвы предприятие остановило сотрудничество с партнёрами из России. Завод пытался договориться с западными поставщиками, но переговоры не принесли успеха.

«Антонов» собрал две машины без российских деталей — Ан-178 и демонстрационный экземпляр Ан-132D. Первый самолёт заинтересовал Перу, второй — Саудовскую Аравию. Сделка с Эр-Риядом сорвалась из-за смены власти в королевстве, при этом на демонстрационный самолёт больше не нашлось покупателей. Перу согласилось ждать, пока Украина соберёт все самолёты, предусмотренные договором. Контракт подразумевает поставку до 2021 года.

Представители «Антонова» уверяют, что сделали всё возможное для замены российских комплектующих, однако для полного отказа от них требуется около $200 млн, которые государство не выделило. Предприятие жалуется, что теряет время и не может проводить испытания. «Укроборонпром» в ответ обвиняет завод в отсутствии чёткого бизнес-плана, из-за чего власти не могут выделить финансирование.

Как передавал NEWS.ru, депутат Верховной рады Сергей Лёвочкин заявлял, что украинское авиастроение терпит крах из-за отсутствия поставок запчастей из России, ещё в августе 2019 года. Парламентарий тогда отметил, что в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного самолёта, ограничившись лишь их макетами.