Украинка получила ожог 70% тела из-за селфи

Украинка хотела сделать селфи на вагоне-цистерне, но её ударило током, и она получила ожог более 70% поверхности тела. Инцидент произошёл на железнодорожной станции во Львове, сообщила служба по ЧС Украины на своей странице в Facebook.

В Службу спасения поступило сообщение, что на железнодорожной станции «Подзамче» получила поражения электрическим током женщина 1995 года рождения, которая находилась на вагоне-цистерне, — сказано в посте спасателей.

Обгоревшую девушку удалось снять с вагона и отвезти в больницу. Позднее местный депутат рассказал, что её целью было селфи.

Ранее девушка-блогер с Украины Таисия Онацкая (di.rubens) всерьёз сцепилась с офицером ВСУ за то, что в шуточном опросе выбрала вместо Украины Россию. Накануне девушка опубликовала в своём TikTok ролик, в котором её спрашивает другой блогер, какую страну она бы предпочла: Россию или Украину. При этом критерии выбора не уточнялись. Офицер ВСУ Анатолий Штефан начал её травить за то, что она якобы не патриот, а саму ситуацию назвал постыдной.