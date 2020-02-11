https://static.news.ru/photo/ba528454-4cff-11ea-a52a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA of Ukraine/facebook.com

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о намерении вернуть украинского посла в Москву. Страна не намерена «повышать статус дипломатических отношений» с РФ.

Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла, — передаёт сообщение МИД агентство «Интерфакс-Украина».

Украинская сторона отреагировала на интервью российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, по словам которого, РФ готова принять посла Украины и вернуть в Киев своего.

Дипломатические отношения двух стран оказались на грани разрыва в 2014 года, когда в состав России вошёл Крым, а на юго-востоке Украины началась фактически гражданская война. Сегодня интересы обоих государств представляют временные поверенные.

Как писал NEWS.ru, куратором украинского направления в администрации президента РФ стал бывший вице-премьер Дмитрий Козак.