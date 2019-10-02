https://static.news.ru/photo/04550370-e549-11e9-9593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве участники акции протеста «Нет капитуляции», которая проходит на площади Независимости, направились к офису президента Украины Владимира Зеленского.

Протестующие через час после начала митинга решили двинуться к офису президента. В акции участвует не менее 1,5 тысячи человек, сообщает УНИАН.

1 октября украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей страны. В частности, подписание «формулы» раскритиковал бывший президент Пётр Порошенко.