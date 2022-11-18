Тракторист не поверил, что Лукашенко разогнал трактор до скорости самолета Тракторист Кузнецов: Лукашенко не мог разогнать трактор до 280 км/ч

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, как в молодости смог разогнать старый трактор МТЗ-50 «Беларусь» до скорости 280 км/ч. Тракторист Степан Кузнецов заявил Lenta.ru, что это невозможно и политик, вероятно, имел в виду 28 км/ч.

Возможно, речь шла о 28 км/ч. Потому что, насколько я знаю, трактора МТЗ по техническим характеристикам имеют максимальную скорость 35 км/ч. Это прописано в техпаспорте, — отметил Кузнецов.

Белорусский лидер ранее подарил трактор российскому коллеге Владимиру Путину. Свое решение он объяснил тем, что Москва и Минск будут вместе сеять хлеб и «отправлять в Европу, чтобы они не голодали и не воровали зерно на Украине».

Также ранее Лукашенко провел мастер-класс на чемпионате по колке дров среди сотрудников СМИ республики. Ассистировали главе страны бизнесмены и спортсмены, в частности Дмитрий Басков и Сергей Тетерин. Белорусский лидер, взяв в руки топор и кувалду, рассказал мужчинам, как правильно колоть дрова. По словам белорусского лидера, сначала нужно найти трещину и точку, куда планируется ударить, и бить по трещине в сторону центра бревна.