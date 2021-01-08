Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах главы Киргизии

https://static.news.ru/photo/f704f230-53d7-11eb-82e5-fa163e074e61_660.jpg Касым- Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Киргизии.

В телефонном разговоре с Жапаровым Токаев отметил, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана.

Президент Казахстана также выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с Киргизией «в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства».

Жапаров, в свою очередь, поблагодарил Токаева и народ Казахстана за поддержку Киргизии. Политики также подтвердили готовность совместно работать по всему спектру двусторонней повестки дня, выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках международных организаций, сообщается на официальном сайте президента Казахстана.

В Киргизии 10 января прошли внеочередные выборы главы государства. На данный пост претендовали 17 кандидатов.

В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметили, что выборы были открытыми и конкурентными и проходили в соответствии с законодательством республики.

Мы можем ответственно и с чистой совестью заявить, что выборы были открытыми, конкурентными, абсолютно свободными, и, что самое главное, избирательная комиссия смогла организовать не только выборы, но и референдум на очень высоком уровне, — цитирует ТАСС члена миссии ШОС Игоря Евланова.

Глава миссии Алексей Чепа добавил, что ведомства, входящие в ЦИК Киргизии, «безупречно выполнили свою работу» по обеспечению порядка на выборах и отслеживанию нарушений.

Ранее NEWS.ru писал, что Жапаров назвал Россию главным союзником Кыргызстана. Он заявил, что в случае победы на выборах планирует развивать сотрудничество и стратегическое партнёрство с РФ.