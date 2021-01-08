Жапаров рассказал об отношении к России

https://static.news.ru/photo/ad3dac1c-5370-11eb-bdd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров считает, что Россия является главным союзником страны. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

10 января в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Более 80% граждан страны считают, что ей необходима президентская, а не парламентская форма правления. При этом Жапаров является фаворитом гонки — за него уже отдали 79% голосов.

Россия — наш стратегический партнёр, мы союзники. <...> После развала Союза мы в течение 30 лет являемся стратегическими партнёрами. Россия остаётся главным союзником, — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новое руководство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым добивается инвестиций из Израиля и стран Персидского залива. Западная лоббистская компания Dickens & Madson Canada уведомила Министерство юстиции США о начале работы от имени канцелярии нового киргизского лидера, в том числе в американской юрисдикции.

В числе задач — свести Жапарова с конгрессом, Белым домом, а также с властями Израиля и аравийских монархий. Такая активность Бишкека может стать неприятным сюрпризом для Москвы, следует из изученной NEWS.ru документации.