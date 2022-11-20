Токаев пообещал серьезные изменения в экономике Казахстана Президент Токаев пообещал, что в экономике Казахстана произойдут кардинальные изменения

Фото: Kazakhstan's presidential press service/XinHua/Global Look Press

Касым-Жомарта Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как стали известны результаты экзитполов, свидетельствующих о его уверенной победе на президентских выборах, заявил, что экономику страны ждут кардинальные изменения. Благосостояние граждан страны будет улучшаться, отметил он в своем предвыборном штабе, сообщает РИА Новости.

Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству, — подчеркнул Токаев.

Данные экзитполов обнародовали три исследовательских института. Согласно их данным, Токаев побеждает на выборах, набирая более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов станут известны 21 ноября в первой половине дня.

Ранее стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев первым поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах президента Казахстана. Он заявил, что победа Токаева является доказательством веры народа в «масштабные реформы и новые инициативы».