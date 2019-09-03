https://static.news.ru/photo/3adbf94c-ce71-11e9-9e68-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не смогла явиться на заседание Верховной рады, потому что в её семье произошло горе.

В её семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами, — сообщил депутат Рады Валентин Наливайченко, трансляцию вёл канал «112 Украина».

Он добавил, что никаких подробностей рассказывать не будет, так как Тимошенко это сделает самостоятельно в ближайшее время.

Как ранее писал News.ru, Тимошенко назвала фамилии ответственных за то, что украинцы переплачивали за газ, тепло и горячую воду. По её словам, в этом следует винить экс-президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.