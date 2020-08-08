Тихановская проголосовала на выборах президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e9c7397e-da39-11ea-9953-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Светлана Тихановская, которая баллотируется на пост президента Белоруссии вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, проголосовала на выборах главы государства.

Тихановская прибыла на участок для голосования в 14:30. Там её ждали более 100 избирателей и десятки журналистов. Избиратели скандировали ей «Света!», «Молодец!», а после голосования проводили аплодисментами. На избирательном участке Тихановская заявила, что ждёт честных итогов голосования, передаёт «Интерфакс».

Ранее уже проголосовали трое из пяти кандидатов: президент Александр Лукашенко, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, ранее супруга бывшего претендента на пост главы Белоруссии и экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало покинула республику, опасаясь ареста. Узнав о задержании члена объединённого штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, она решила, что больше не может оставаться на территории Белоруссии. Местонахождение женщины не раскрывается.

Колесникову задержали 8 августа около штаба Тихановской, перегородив её автомобилю дорогу микроавтобусом. Милиция силой усадила её в автобус и увезла в отделение. Через некоторое время девушку отпустили, извинились и даже отвезли к месту ужина. Затем её отпустили. Стражи правопорядка заявили, что перепутали женщину с другой подозреваемой.

Выборы президента Белоруссии уже признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 54%.