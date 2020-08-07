Тихановская назвала глупостью своё выдвижение на пост президента Белоруссии

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что решение о выдвижение своей кандидатуры на пост президента страны могло быть глупостью. Она приняла такое решение на эмоциях.

Ну и что, пришла я домой, и так мне обидно стало, что труд его (мужа. — NEWS.ru) зря пропадет, что взяла и приняла такое решение. И даже сомнений не было, — рассказала женщина в интервью TUT.BY.

Она подчеркнула, что много раз подумала бы перед своим решением, если бы знала, как тяжело будет и как далеко всё зайдёт.

Вот, думаю, что это тогда было — подвиг или глупость? Наверное, всё-таки глупость, — сказала Тихановская.

Женщина призналась, что хотела отказаться от участия в выборах после регистрации, но помощники убедили её не делать этого.

В выборах президента Белоруссии планировал участвовать оппозиционный блогер Сергей Тихановский. 29 мая мужчину вместе со своими сторонниками задержали в Гродно во время предвыборного пикета. С этого времени он находится под стражей. Блогера обвиняют в подготовке действий, нарушающих общественный порядок. После этого ЦИК страны отказался зарегистрировать инициативную группы Тихановского, тогда в выборах решила участвовать его супруга.

NEWS.ru писал, что действующий президент страны Александр Лукашенко назвал белорусскую оппозицию «тремя несчастными девчонками». Политик обратил внимание на совместное заявление Тихановской, жены Валерия Цепкало Вероники и главы штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой.

Выборы в Белоруссии должны пройти 9 августа. Ряд соперников действующего президента не допустили до участия в них: банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский были задержаны, а оппозиционер Валерий Цепкало уехал в Россию.