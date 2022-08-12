Таджикские манёвры: США приезжают и уезжают, а Россия остаётся Американские военные учения в Таджикистане, по мнению экспертов, могут проходить с тайного согласия Москвы

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Таджикские военнослужащие

В Таджикистане начались военные учения «Региональное сотрудничество — 22», организованные центральным командованием США. В манёврах принимают участие, помимо американцев, военные из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Пакистана и Монголии. Посетивший ранее Душанбе командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, напомнив, что «за последние 30 лет США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более $330 миллионов». Российские власти не стали комментировать американские манёвры в Центральной Азии, но эксперты высказали опасения, что «тренировки американских солдат в подбрюшье стразу трёх стран — России, Китая и Афганистана — представляются неуместными», при этом подобные учения ослабляют ОДКБ.

Манёвры «Региональное сотрудничество — 22» продлятся 10 дней, но могут существенно повлиять на отношения между Москвой и Душанбе. Как отмечают специалисты, Рахмон, по сути, проводит «многовекторную политику», фактически направленную против России и Китая. Есть мнение, что учения стали частью плана «по изолированию России от внешнего мира, в первую очередь от республик Средней Азии». Более того, военный корреспондент Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале даже задался вопросом: «А Рахмон всех устраивает в Кремле? Так надо?»

Руководитель Центра изучения афганской политики, эксперт по Центральной Азии Андрей Серенко отметил в беседе с NEWS.ru, что США в постсоветское время никогда не считали Таджикистан ключевым региональным партнёром, в отличие от Казахстана и Узбекистана. Но, возможно, это обстоятельство и вынуждает ныне Вашингтон обратить пристальное внимание на Душанбе, чтобы исправить положение.

Душанбе больше сотрудничает с Москвой и Пекином. Этим столицам, конечно, не нравится заигрывания Душанбе и с Вашингтоном, но не исключено, что таджикские власти в этой ситуации передают своим союзникам месседж, выраженный восточной пословицей: чтобы птицы от вас не улетели, кормите их лучше! — полагает Серенко.

По мнению эксперта, таджикское руководство ведёт себя хоть и цинично, но прагматично и разумно, поскольку из Афганистана продолжает исходить реальная угроза для Таджикистана.

Угрожают стране «Талибан», ИГИЛ, «Аль-Каида» (организации, запрещённые в России. — NEWS.ru) и другие, кто укрепляется в Афганистане, используя режим талибов. Соседним странам приходится думать о своей безопасности, опираясь на партнёров, имеющих в этом интерес. Поэтому таджиков не стоит упрекать за военные учения с американцами — им любой штык пригодится. Душанбе расчётливо использует конкуренцию держав, стремящихся помочь таджикам в обеспечении безопасности. Андрей Серенко руководитель Центра изучения афганской политики

В Москве подчёркивают, что безопасность Таджикистана — это прежде всего забота ОДКБ. Американским военным не под силу нарушить выстроенную систему коллективной безопасности во главе с Россией, убеждён руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

У нас с Таджикистаном налажен серьёзный канал взаимного доверительного общения. Президент Владимир Путин за последние месяцы вылетал за границы России целенаправленно именно в Душанбе, а потом на саммит глав прикаспийских государств в Туркмению. По линии ОДКБ у нас влияние на Таджикистан более сильное, чем у США по линии учений «Региональное сотрудничество». Американские военные после манёвров улетят, а регион останется под нашим контролем. Вопросы у нас больше вызывают другие партнёры: Казахстан и Киргизия. Там американского влияния гораздо больше, — сказал NEWS.ru эксперт.

Более того, убеждён Александр Михайлов, военные учения США в Таджикистане способны принести как Москве, так и Душанбе определённую пользу.

В Таджикистане у нас 201-я военная база, у которой есть свои глаза и уши, — продолжает Александр Михайлов. — Не исключаю, что Душанбе проводит с американцами манёвры с тайного согласия Москвы, а мы внимательно наблюдаем за американским военно-техническим потенциалом, за действиями их разведки.

При этом военный эксперт обратил внимание и на другой аспект: в бывших советских республиках осталась военная техника. Не исключено, что её тайными путями могут перепродавать Украине, учитывая двусторонние отношения между республиками Центральной Азии и США. Поэтому российские военные специалисты должны наблюдать в том числе и за интересами американских военных, прибывших на учения в Таджикистан. По словам Михайлова, свою пользу от военных учений с США получит и Таджикистан, ведь страна пытается обезопасить себя от террористических группировок на севере Афганистана, некоторые из которых контролируются США.

Фото: Искандар Аминов/РИА Новости

Противоположное мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный аналитик Александр Жилин, назвавший учения США в Таджикистане попыткой вбить колоссальный клин между странами ОДКБ.

Мы, конечно, сделаем вид, что ничего страшного не произошло, но суть происходящего не изменится. Январский пример Казахстана стал психологическим «спусковым крючком» — той зависимости, которая была от России, а, значит, от руководства ОДКБ, уже нет. Наши партнёры по организации не скрывают, что намерены проводить самостоятельную внешнюю политику. Например, в ООН голосуют уже не в пользу Москвы. США, Евросоюз, Турция проводят политику «броска гюрзы» — проникают туда, где ослабевают позиции России. Исходя из их логики, это разумная политика — надо завоёвывать те позиции, которые теряет стратегический противник, — отметил военный эксперт.

По словам Александра Жилина, серьёзные российские вливания в ОДКБ не сделали эту организацию монолитной. Но осуждать за это партнёров нельзя — эти страны, как и многие другие в мире, ищут, к кому можно приткнуться, кто предложит более выгодные условия. В данном случае Душанбе отношения с Москвой обрывать не намерен, но союзнический характер они уже теряют, превращаясь в коммерческие, а это значит — любой намёк Запада на вторичные санкции может уменьшить эти отношения до минимума, заключил аналитик.

Американская внешняя политика наполнена красноречивыми символами, что, например, продемонстрировал недавний визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Эксперты полагают, что военным учениям в Таджикистане с участием военных соседних стран Вашингтон также пытается придать символическое значение присутствия в Центральной Азии. Однако после визита Пелоси на Тайвань все страны региона, за исключением Туркмении, заявили о поддержке «одного Китая». Таким образом они продемонстрировали свою политику символов в отношениях с Вашингтоном.