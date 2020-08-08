СЖР требует от Минска объяснить причины задержания российских журналистов

https://static.news.ru/photo/1ceb26b8-da43-11ea-964b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvdgovby/facebook.com

Союз журналистов России требует от властей Белоруссии объяснить причины задержания журналистов «Дождя», сообщить об их местонахождении и «немедленно освободить».

Журналисты освещали голосование по выборам президента страны. По свидетельству очевидцев, задержанных увезли в неизвестном направлении. О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось. Союз журналистов России требует от властей Белоруссии объяснить причины задержания наших коллег и назвать их местонахождение, — говорится в опубликованном заявлении.

Задержание российских журналистов «очевидно нарушает» права на свободу слова и свободу распространения информации, отмечается в заявлении.

СЖР требует от властей Белоруссии немедленного освобождения наших коллег, — отмечается в тексте.

Съёмочную группу телеканала задержали несколько часов назад. К корреспондентам Владимиру Роменскому и Василию Полонскому, а также оператору Николаю Антипову подошли люди в штатском и в масках и положили их на асфальт. Затем журналистов, как сообщалось, куда-то увезли.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала «Дождю», что репортёров задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, редакция ещё 15 июня направила властям необходимые для аккредитации документы и «в ожидании её подтверждения корреспонденты работали в Минске». Посольство РФ в Белоруссии сообщило, что в курсе задержания российских журналистов. Но официального подтверждения от белорусских властей в дипмиссии не получали.

9 августа в Белоруссии итоговый день голосования на президентских выборах. Явка уже превысила 50%. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая бессменного руководителя страны Александра Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождают череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 9 августа жители Минска и других городов страны начали жаловаться на проблемы с Интернетом.