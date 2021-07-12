Суд по делу Кочаряна перенесли

Заседание суда под председательством Анны Данибекян по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна перенесли на неделю. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Как сообщили представители команды юристов Кочаряна, адвокат ставшего депутатом Национального собрания Армении 8-го созыва Армена Геворкяна — Эрик Алексанян — ходатайствовал о переносе заседания в связи с отсутствием его подзащитного, который в это время находился на заседании парламента. Прокурор Геворк Багдасарян назвал отсутствие Геворкяна неуважительным.

Рабочие обязанности, думаю, не могут быть причиной отсутствия на заседании. Мы приходим на заседания с той же мотивацией, — сказал Багдасарян представителям СМИ.

В связи с тем что заседание суда не может продолжаться в отсутствие подсудимого, оно было перенесено на 10 августа.

Напомним, экс-президент Роберт Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян — в отмывании денег.

Ранее Кочарян заявил, что российское военное присутствие на территории Армении необходимо наращивать, так как, по его мнению, в ближайшее время в регионе едва ли будет спокойно.