Суд отменил приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву

https://static.news.ru/photo/aab19336-3305-11eb-8501-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: EPA/TASS

Приговор бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву отменён Верховным судом республики. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Решение двух предыдущих инстанций отменено, — сообщил представитель канцелярии суда.

По его словам, новым рассмотрением дела займётся Первомайский районный суд, передаёт РИА Новости.

23 июля Первомайский районный суд приговорил политика к 11 годам и двум месяцам заключения за коррупцию при освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева. После апелляции Бишкекский районный суд оставил решение в силе.

Атамбаев был задержан во время акции протеста 10 октября. Ему вменяют организацию массовых беспорядков. Рассмотрение этого дела продолжается, по нему бывшему главе государства грозит до пожизненного заключения.

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста.

21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%, писал NEWS.ru.