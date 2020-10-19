Суд оправдал по старому делу главу Киргизии Жапарова

https://static.news.ru/photo/896f71a4-1297-11eb-8765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров оправдан судом по делу о попытке захвата власти в республике в 2012 году. Пересматривала старое дело политика по вновь открывшимся обстоятельствам коллегия Верховного суда.

Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления. Тем самым коллегия ВС оставила в силе оправдательный приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года, сообщает «Интерфакс».

Кроме нынешнего главы Киргизии, оправданными оказались депутат парламента Талант Мамытов и председатель Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев. Всех троих в 2012 году арестовали при попытке штурма забора здания парламента в ходе митинга на главной площади Бишкека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15 октября 2020 года премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что полномочия президента страны перешли к нему. Об этом он объявил на митинге в Бишкеке. 6 октября Верховный суд Киргизии отменил приговор Жапарову, которого протестующие освободили из тюрьмы, где он сидел за захват заложника. В тот же день парламент проголосовал за назначение Жапарова новым премьер-министром республики.